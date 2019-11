Mujica:"No es justificable pagar el precio de un costo tan largo de guerra"

Varias son las personalidades que se han pronunciado sobre la difícil situación que atraviesa Colombia en materia social. Y es que la política no ha sido ajena al tema, pues el expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica se pronunció al respecto y dio un mensaje inspirador que fue compartido a través de redes sociales.

Desde la cuenta 'Vivamos Humanos', el líder político de 84 años se dirigió al pueblo colombiano, en tono sereno y muy pensativo:

"Hay cosas que no me puedo explicar, como el hecho que una sociedad pudiera acostumbrarse a vivir más de medio siglo pagando el costo de una guerra. Este es en vida, pero también en sacrificio de las que vienen. No hay milagro más grande que la vida y se han abierto posibilidades de cerrar esa etapa para siempre", haciendo referencia al conflicto armado con las antiguas Farc.

Resaltó el alto costo que los mismos colombianos están pagando, por cuenta de esta problemática, y que de seguir así, se verá reflejado en el futuro en materia social, económica a la hora de hablar de jubilación para millones de trabajadores y en políticas sociales para poder mantener viva la guerra.

El video publicado el pasado 23 de noviembre en horas de la tarde, ya cuenta con más de 4.700 retweets y 7.300 Me Gusta.



