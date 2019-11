¡Todo un éxito! Estos fueron los ganadores de los American Music Awards

Una nueva edición de los American Music Awards se tomó la pantalla de la televisión para reconocer lo mejor de esta industria. Estos premios fueron creados por el presentador de televisión Dick Clark en 1973.

Repasamos el listado completo de ganadores de la más reciente edición:

Artista del Año

Taylor Swift

Artista Nuevo del Año

Billie Eilish

Colaboración del Año

Shawn Mendes and Camila Cabello, Señorita

Gira del Año

BTS

Video Musical Favorito

Taylor Swift, You Need to Calm Down

Artista Favorito en las Redes Sociales

BTS

Artista Masculino Favorito, Pop/Rock

Khalid

Artista Femenina Favorita, Pop/Rock

Taylor Swift

Dúo o Grupo Favorito, Pop/Rock

BTS

Álbum Favorito, Pop/Rock

Taylor Swift, LOVER

Canción Favorita, Pop/Rock

Halsey, Without Me

Artista Masculino Favorito, Country

Kane Brown

Artista Femenina Favorita, Country

Carrie Underwood

Dúo o Grupo Favorito, Country

Dan + Shay

Álbum Favorito, Country

Carrie Underwood, Cry Pretty

Canción Favorita, Country

Dan + Shay, Speechless

Artista Favorito, Rap/Hip-Hop

Cardi B

Álbum Favorito, Rap/Hip-Hop

Post Malone, Hollywood's Bleeding

Canción Favorita, Rap/Hip-Hop

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Artista Masculino Favorito, Soul/R&B

Bruno Mars

Artista Femenina Favorita, Soul/R&B

Beyoncé

Álbum Favorito, Soul/R&B

Khalid, Free Spirit

Canción Favorita, Soul/R&B

Khalid, Talk

Artista Favorito, Rock Alternativo

Billie Eilish

Artista Favorito, Adulto Contemporáneo

Taylor Swift

Artista Favorito, Latino

J Balvin

Artista Favorito, Inspiración Contemporánea

Lauren Daigle

Artista Favorito, Música Electrónica Dance (EDM)

Marshmello

Soundtrack Favorito

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.