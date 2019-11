Vicente Moreno: “'El Cucho' no completa los entrenamientos al 100%”

Vicente Moreno, entrenador del Mallorca de España, se refirió este jueves al delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien hasta ahora completó tres días de entrenamiento.

El exjugador de Pereira se recuperó de una lesión en el isquiotibial; sin embargo, el estratega del club rojinegro aseguró, en declaraciones recogidas por el ‘Diario de Mallorca’, que Hernández aún no está apto para jugar.

“Cucho no tiene el alta. Lleva tres entrenamientos. Nosotros queríamos y teníamos interés en que viniera lo antes posible para estar con el grupo y si no es participando, sí sintiendo un poco todo lo que pedimos a los jugadores”, señaló Moreno.

“Hemos conseguido adelantar su llegada una semana, porque estos días todavía tenía que estar con el Watford entrenando de forma específico. No tiene el alta, no completa los entrenamientos al 100%, es un jugador que por el momento no podemos disponer de él. Ahora ya es una cuestión de que a nivel médico le den el alta y que poco a poco se vaya encontrando en condiciones", finalizó en técnico de Mallorca.