¿Qué tanto pudo haber influido Wilmar Roldán en la eliminación de Chile de la Copa América?

La Copa América ya tiene definidas dos de las cuatro llaves de cuartos de final. Argentina y Canadá, conocieron sus emparejamientos en esta instancia del certamen, luego de que Venezuela, que goleó a Jamaica, avanzara como líder del Grupo B y Ecuador, que empató con México, sentenciara su clasificación.

En este episodio de La Polémica debatimos sobre los juegos con los que se cerró el Grupo B del certamen. México pudo anotar luego de que el árbitro sancionara penal al minuto final del compromiso, pero tras revisar el VAR, reversó su decisión y el que terminó pasando fue Ecuador debido a que anotó un gol más.

Así las cosas, Argentina se medirá contra Ecuador en la próxima fase del certamen, mientras que Venezuela buscará seguir cumpliendo con una participación histórica en la Copa América y, en caso de vencer a Canadá, clasificar a semifinales.

Wilmar Roldán, en el ojo del huracán

El nombre del árbitro colombiano fue uno de los protagonistas de las diferentes notas en los medios deportivos, pues desde Chile cuestionaron su actuación en el juego en que el conjunto austral igualó sin goles ante Canadá, resultado que dejó eliminada al equipo de Ricardo Gareca. El juez antioqueño no mostró una tarjeta roja contra un canadiense y expulsó de manera polémica, por doble amarilla, al chileno Gabriel Suazo en el primer tiempo.

Jugadores como Arturo Vidal, quien no estuvo con el equipo en Estados Unidos, así como Claudio Bravo o Alexis Sánchez, se fueron en contra de Roldán, a quien le recriminaron una mala dirigencia de partido, una vez más en contra de ellos. La Conmebol, por su parte, podría tomar determinaciones sobre la continuidad del juez en la Copa América.

¿Roldán influyó en la eliminación de Chile?

En La Polémica, debatimos sobre si Roldán influyó en la eliminación de Chile, con opiniones divididas al respecto:

Juan Felipe Cadavid: “Tuvo un mal arbitraje, pero no lo eliminó, Chile lo eliminó lo mal que juega”.

Diego Rueda: “Debió sacar una tarjeta roja comenzando el partido. Si usted deja de echar un jugador del rival en cuatro minutos, cambia toda la historia. Roldán, y todos sus asistentes, eliminaron a una Chile de bajo nivel, pero lo remataron”

Alexis García: “No. Yo no pienso que para eliminar a un equipo tiene que meterle un gol, pitarle un penal que se convierta. El reglamento empieza desde el minuto 0, pero la gente tiene ese aire que está empezando el juego. Me parece que a a veces nos justificamos demasiado y tenemos que dejar que los árbitros sean seres humanos”.

Melisa Martínez: “A chile la elimina no haber hecho un solo gol en la copa, no jugó a nada y pudo recibir más goles contra Argentina. Por eso queda eliminada Chile, no por Roldán”

