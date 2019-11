LeMond, para Egan: "No trabajes para Froome en el Tour 2020"

En entrevista para VeloNews, la figura del ciclismo estadounidense afirmó que "Chris no es tu amigo", referente a que el colombiano este dispuesto a trabajar para el británico para el Tour del próximo año

"Chris Froome está al final de su carrera y este tipo al principio no debería dar ningún regalo a nadie. Sin duda, a los 22 años, no cedería ninguna victoria. Les digo a todos los jóvenes que no se dejen seduciar de personas que han ganado el Tour de Francia en ediciones anteriores". Afirmó LeMond.

Respecto al calendario del 2020, todavía es una incógnita lo que va a correr. El Giro de Italia y el Tour de Francia, son carreras que seducen al colombiano.