Situación en Bolivia podría calificarse como golpe de Estado: analista

El analista y profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, habló en Caracol Radio sobre la renuncia de Evo Morales, sus repercusiones y el futuro de la política en Bolivia en donde se considera que hay un vacío de poder.

El experto dice que ese país llegó a esa situación debido a un desgaste del gobierno de Morales que se amplificó tras su decisión de desconocer los resultados del referendo de 2016 y aun así presentarse a las elecciones.

“Me parece que se llegó a esta elección con una Bolivia muy fragmentada, muy radicalizada, muy tensa”, destacó Jaramillo.

Afirmó que el momento ocurrido este fin de semana y tras las elecciones del 20 de octubre “está lleno de equivocaciones”, pues considera que las Fuerzas Armadas se equivocan y esto “podría ser calificado como golpe de Estado”.

Agrega que el modelo estaba desgastado, ni el gobierno ni la oposición supieron renovar la política y que además los opositores “le jugaron sucio a la democracia”.

Sobre el futuro de Evo Morales en Bolivia, el académico considera que es muy probable que permanezca en el país en donde todavía tiene mucho apoyo y en donde su partido, el MAS, “considera que hubo una interrupción del orden constitucional” y seguirá manifestándolo.

“Hay un vacío de poder, pero no creo que lleguemos al típico ejemplo del presidente que se exilia y hay una transición. Me parece que la vida política de Evo Morales no se ha agotado del todo”, explicó el profesor, y agregó que descartaría que se vaya del territorio a menos de que se atente contra su vida.

