¿Luisa Fernanda W confirma relación con Pipe Bueno?

Este fin de semana un programa de chismes dio a conocer un video en el que comprueba que hay una relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, en este aparecían los dos besándose.

Luego de esto, la youtuber decidió hacer un video en vivo en Instagram para hablar del tema: “La gente quiere o quería que yo antes saliera a hablar del tema cuando aún no tenía nada con alguien. El hecho de que me hubiera besado con él, no implica que salgan a decir de que ya son novios porque en ese momento no pasaba eso. Ahorita las cosas son muy diferentes, pero me gustaría hacerles un video contándoles más acerca de ese tema”.

Al parecer esta relación ha iniciado recientemente y, por esto, Luisa Fernanda W no había querido hablar nada sobre esto.

