Senadora Paola Holguín: "El conflicto armado es una interpretación"

Durante el debate de control político contra el director del Centro de Memoria Rubén Darío Acevedo, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, salió en su defensa y señaló que el conflicto armado interno en Colombia es una interpretación.

"Aquí se ha aceptado que el que el conflicto armado interno es una verdad que todos debemos aceptar y si no lo hacemos es una ilegalidad, y la prueba de que es mentira, es que durante el gobierno de Uribe jamás se aceptó su existencia y eso no llevó necesariamente a que no se pudiese dar una iniciativa negociada con los paramilitares", indicó Holguín.

De igual manera afirmó que la acusación de la sesgada participación de algunos sectores de víctimas, es una mentira.

"El Dr. Acevedo se ha reunido con más de 60 organizaciones de víctimas, para que todas ellas tengan voz dentro del Centro, pero lo que pasa es que aquí es las acusaciones están sesgadas por ideologías políticas", afirmó.

Holguín también aprovechó para acusar a la representante María José Pizarro, una de las citantes del debate.

"Durante los años de 2013 a 2017 la hoy citante a debate contra el doctor Darío Acevedo representante María José Pizarro, fue contratista del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde firmó contratos por más de 228 millones de pesos", expresó la senadora.

Pizarro se defendió señalando que "como con contratista no podía firmar contratos".