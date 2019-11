Trump Jr: Amistad con Michael Jackson prueba que su padre no es racista

El hijo mayor del mandatario estadounidense, Donald Trump Jr, publicó un nuevo libro en el que habla de la izquierda, de la actual sociedad de su país y de su visión del gobierno de su padre, quien está en la Casa Blanca desde 2017.

En uno de los capítulos, Trump Jr habla de las críticas que ha recibido su padre por supuestamente ser racista. Esto tras intentar cerrar las fronteras del país e impedir el ingreso de inmigrantes en su mayoría de América Central.

Según Donald Trump Jr, el mandatario estadounidense no puede ser considerado racista porque le permitía pasar tiempo con Michael Jackson y además se iban de vacaciones con “un hombre negro”.

Según cuenta en el libro llamado 'Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us', él era amigo del cantante cuando era un niño y pasaban mucho tiempo juntos jugando video juegos en su apartamento de la Trump Tower en Nueva York.

“Si es un racista, probablemente no es el mejor en esa labor”, escribió Trump Jr, quien hizo énfasis en que les gustaba un jugo de las Tortugas Ninja.

Además de los conocidos episodios con los migrantes, el presidente estadounidense también ha insultado a integrantes del Congreso y les ha dicho que “se devuelvan a sus países”, principalmente de origen musulmán.