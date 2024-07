Aplazan audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento contra Day Vásquez

La audiencia crucial para determinar la medida de aseguramiento contra Day Vásquez, programada inicialmente para las 4:00 p.m. de este miércoles, ha sido aplazada para este viernes 26 de julio debido a que el juez encargado del caso se encontraba realizando una diligencia con un capturado en otro proceso judicial.

En esta audiencia el juez decidirá o no si acoge o no la solicitud de la defensa de Day Vásquez de revocar la medida de aseguramiento que le prohíbe salir del país y participar en actividades políticas.

Nuevas denuncias de Vásquez

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, denunció nuevos ataques a través de cuentas falsas en redes sociales y solicitó a la Fiscalía y Policía que aceleren las investigaciones con respecto a estos hechos.

La última denuncia en sus redes sociales la hizo el pasado sábado a través de su cuenta en “X”, en donde publicó una de las cuentas falsas, desde donde afirma, le “hacen ataques”.

Seguridad de Day Vásquez

El abogado también habló sobre la seguridad de Vásquez, quien ha venido denunciado nuevas amenazas en su contra por medio de las redes sociales y sostuvo que se han minimizado riesgos y que la expareja de Nicolás Petro aún cuenta con esquema de seguridad presidencial. Sumado a esto, dijo que esperan que el cambio de fiscal no retrase el proceso.

“Ahora mismo ella cuenta con esquema de seguridad de la Presidencia, no se ha obtenido ningún retiro y se han tomado medidas preventiva por los ataques en las redes sociales. Sobre el cambio de fiscal uno no sabe ante todas estas situaciones que se están dando con esta nueva Fiscalía, ya uno no sabe qué esperar, en lo lógico eso no debe sufrir ninguna dificultad”, agregó.