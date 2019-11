Russo, con corazón azul: “Fue clave el apoyo que tuve en Millonarios"

Miguel Ángel Russo, técnico argentino, habló este lunes de cuando dirigió a Millonarios entre 2017 y 2018, época en donde también enfrentó y venció un cáncer de próstata.

Berrío no se confía y envía elogios: “Me encanta el juego de Quintero"

El Campín ¿nueva sede para la final de la Copa Libertadores?

Para el estratega, su paso por el conjunto azul será inolvidable, ya que, el fútbol fue su “motor” en aquel momento para pelear contra la enfermedad que se le presentó en aquel momento. Russo, con su dolencia, seguía dirigiendo a Millonarios

"El oncólogo se asombraba porque era el único que sabía lo que me daba. Y son cosas nocivas para el cuerpo, te ayudan por un lado, pero por otro lado te debilitan. Ese día de lluvia y de frío tenía una necesidad superior y gracias a Dios el fútbol me llevaba. Yo no sé si estaba bien lo que hacía, sólo pensaba en salir campeón y eso fue un motor que me impulsó", aseguró el técnico argentino en el diario ‘El Clarín’.

Sin embargo, la situación de entrenador argentino fue avanzando y tuvo que dejar a Millonarios en manos de su asistente técnico, Hugo Gotardi. Durante ese tiempo que abandonó el timón azul, Russo resaltó que "fue clave el apoyo que tuve en el club, en Millonarios".

Historia de Copa: Así concluyeron las finales que arrancaron con empate

Regresa el señorío: Casillas se vuelve a entrenar 6 meses después

Por otro lado, Russo afirmó que en el momento que fue diagnosticado de la enfermedad, él había tomado la decisión de renunciar. "Le dije al presidente que dejaba, que cortábamos ahí. Pero enseguida me dijo que no, que siguiera. Me han tratado con muchísimo respeto. Es más, si yo no lo contaba no lo hubiera contado nadie. Yo no sé si acá, en Argentina, me hubiera pasado lo mismo. Nosotros somos más invasivos".

Millonarios y Miguel Ángel Russo tendrán una de las historias más conmovedoras del fútbol colombiano, puesto que, tanto el club, hinchas, como el entrenador, fueron motores para que el conjunto capitalino fuera campeón de la Liga Águila, en 2017, contra Santa Fe, y el argentino venciera el cáncer.