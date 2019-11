Jhon Córdoba: "Cuando eres suplente ningún jugador está satisfecho"

Jhon Córdoba, delantero chocoano del Colonia de Alemania, se mostró inconforme con la presente situación que vive en su equipo, no solo porque los resultados no acompañan al club, sino también porque ha perdido un lugar en el once inicialista de la escuadra.

Al cabo de 10 fechas, Colonia es penúltimo de la Bundesliga con 7 puntos, actualmente en zona de descenso y a 2 unidades de escapar de esta situación.

Sobre su ausencia en la lista provisional entregada por Carlos Queiroz y si esta le causa sorpresa, Córdoba respondió. "Ahora no me sorprende nada, en la situación que estamos es difícil. Yo soy consciente de lo que hay, estamos en una situación complicada, hay que encontrar una solución".

Y agregó sobre su momento en Alemania: "cuando eres suplente creo que ningún jugador está satisfecho. Yo he estado acostumbrado siempre a jugar, ahora no estoy jugando. Gloria a Dios trabajo, voy a aprovechar mi oportunidad otra vez".

Paliza del Frankfurt al Bayern y tambalea Kovac

Queiroz entregará convocatoria definitiva de Colombia el martes

Mientras que al ser preguntado por su relación con Carlos Queiroz, respondió, incluyendo a su actual técnico en el club germano Achim Beierlorzer. "Yo nunca he tenido conversaciones con él (Queiroz). Lo de la convocatoria llegó porque yo estaba jugando bien, titular, son decisiones que toma el entrenador (Beirlorzer)".

Al respecto agregó: "Cada entrenador tiene su visión, en el pensar de él (Beirlorzer), tendrá sus ideas, yo tengo que aceptarlas y ya está".

Córdoba dejó ver su insatisfacción con algunas decisiones del estratega al referirse a las posiciones en las que esté lo usó en la reciente derrota 2-0 ante el Düsseldorf. "En ninguna de las dos posiciones me siento bien, yo siempre he jugado de delantero nueve, son decisiones que toma el entrenador y toca aceptarlas".

Jhon Córdoba, de 26 años, confía en revertir la mala situación en el fútbol alemán y asegura que un mejor presente de su club será clave por volver a ser tenido en cuenta por Queiroz. "Somos un equipo, cuando somos un equipo tenemos que pensar en todos. Ahorita no están las cosas de la mejor manera pero esto es largo".

"Obvio, confío en mis condiciones, sé lo que puedo dar, por eso llevo tanto tiempo en esta Liga", concluyó, explicando que tiene cómo volver a pelear por un lugar en el combinado nacional.