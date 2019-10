Los temas de la reunión del presidente Duque con Claudia López

Aunque desde distintos sectores políticos había duda sobre la relación política que tendrían el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá Claudia López, por pertenecer a partidos opuestos ideológicamente, este martes quedó claro que habrá un diálogo constante, respetuoso, institucional y sobre todo que beneficie a los habitantes de la capital del país.

López, agradeció a Duque por abrir espacio en su agenda para adelantar esta reunión de casi dos horas y por tocar varios temas, los cuales, son los de mayor importancia para los habitantes de Bogotá.

La alcaldesa electa, quien asumirá funciones desde el 1 de enero, calificó como positiva la reunión e hizo varios anuncios sobre lo que será su gobierno, eso sí, ratificando que cumplirá con las promesas de campaña.

Los temas fueron varios, por ejemplo, medio ambiente, puntos sociales, salud y bienestar animal. En Caracol Radio les presentamos un resumen de los puntos abordados por Duque y López en la reunión.

Seguridad y Justicia

La alcaldesa electa manifestó que todos los temas tocados fueron importantes pero que lo que más pide la ciudadanía es la seguridad y acabar con la impunidad ante los delitos más cometidos en Bogotá.

“Tenemos tanto temas en común que nos interesan y por eso debeos tener éxito común en reducir la inseguridad, el hurto, la impunidad y en que Bogotá recupere la tranquilidad, nadie nos va a escuchar. Hablamos sobre esto y este viernes me reuniré con el director de la Policía Nacional y el director de la Metropolitana de Bogotá”, dijo López.

Agregó que “me reuniré con el Fiscal General y próximamente con el Consejo Superior de la Judicatura porque este tema de seguridad debe tener justicia y de que no haya impunidad para reducir el atraco y los delitos más comunes en Bogotá”.

Transporte Masivo

López, reiteró que cumplirá con lo prometido en campaña y en este sentido el anuncio es que la línea del metro irá hasta Suba y Engativá. “Le manifesté al presidente Duque que Bogotá votó por la propuesta de extender la línea del metro hasta Suba y Engativá, por eso votaron. Le dije al señor presidente que este proceso es en serio, no será en dibujos ni diseños porque haremos esa línea del metro completa, ese contrato lo haré en mi administración y necesitaremos recursos para ello".

Indicó que “completar el metro implica unos 12 kilómetros y siete billones adicionales de recursos, eso quiere decir que el 30% de dinero es de la alcaldía, unos 2.1 billones en principio, pero el 1 de enero vendremos para iniciar el trámite de los recursos restantes”.

Frente al tema de la posibilidad de implementar el TransMilenio por la 68 manifestó que “le he reiterado que mi decisión como alcaldesa es desde el día uno iniciar con ese proceso de completar la línea del metro. Así mismo le pedí que no se abra la licitación del TransMilenio por la 68 hasta que no se evalúe si ya teniendo un metro completo, cuál es la troncal más conveniente para intervenir.”

López indicó que el presidente Duque, está está totalmente comprometido con que en Bogotá haya metro para los ciudadanos.

Cupos de cárceles

Otro de los temas tocados en esa extensa reunión fue el de los cupos carcelarios ya que se debe castigar el delito, pero además para acabar con el hacinamiento carcelario, otro problema del que se habla casi a diario.

Educación

Explicó que así como habrá ampliación de cupos carcelarios, lo más lógico es que haya más espacio para la educación ya que justamente este sector debe fortalecerse para evitar que la juventud ingrese a la delincuencia.

"No nos perdonarían si habilitamos cárceles, pero no la cobertura de educación gratuita. Me reuniré con la doctora María Victoria Angulo para tocar todos estos temas y mejorar la cobertura de la educación en la capital del país”.

Empalme con Gobierno nacional

El trabajo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, sin duda, debe hacerse de manera articulada con el Gobierno nacional y por ello aquí también habrá un empalme. “Tengo la autorización del presidente Duque para iniciar este proceso de empalme de Bogotá con entidades nacionales claves en todos nuestros procesos. Con Planeación Nacional, el Ministerio de Educación y otras entidades para hacer encuentros directos”.

Vivienda

“Le comenté al presidente que Bogotá tiene una enorme demanda de vivienda de interés social. Hay un déficit muy grande, pero también la migración reciente genera una enorme demanda de piezas, cuartos y viviendas muy baratas que generar demanda y no suficiente oferta. Hay varios puntos por tratar de subsidios para ampliar la oferta de vivienda. Me reuniré con el ministro para hablar de estos temas”, dijo López.

El próximo viernes se hará el proceso de empalme con el sector de la justicia y no se descarta un encuentro con la Ministra de Justicia. Finalmente López manifestó que del encuentro quedó claro que si a Bogotá le va bien a Colombia le irá mucho mejor.