Marco Silva: "Lo de Mina no es grave"

Yerry Mina salió lesionado en la victoria del Everton 2-0 sobre el Watford por los octavos de final de la Carabao Cup; sobre el minuto 41 del primer tiempo el colombiano tuvo que salir y su rostro no reflejaba buenas sensaciones.

Este miércoles, el técnico del equipo inglés, Marco Silva, se refirió al colombiano y dio un parte de tranquilidad, no solo hacía los hinchas del Everton sino también a los aficionados de la selección Colombia, puesto que Mina es uno de los preseleccionados por Queiroz para la fecha FIFA de noviembre.

"Antes del partido estaba completamente bien. Tenía algo de dolor que lo perturbó, pero esperamos que en los próximos días esté bien" expresó Silva.

"Hablé con él después del partido y dijo que ya no sentía dolor al caminar... No es nada grave, la lesión original no fue nada de consideración. No sé si estará disponible para el fin de semana o no" concluyó el técnico.

Colombia enfrentará a Perú y Ecuador el próximo 15 y 19 de noviembre respectivamente, en Estados Unidos.