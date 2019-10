¿Abuso? A mujer le cobraron más de $70.000 por un desayuno en Cartagena

Que triste que si uno cree en la buena voluntad de las personas, le va mal.

Fui a desayunar fruta y arepita de huevo en la playa de la Boquilla, un barrio popular de Cartagena y vean...

NO PAGO UN BRUNCH ALL YOU CAN EAT EN UN HOTEL Y SI ESTO. pic.twitter.com/vFmk40MOm0