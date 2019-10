Sebastián Yatra desató polémica por revelar simpatía política por Uribe

El cantante Sebastián Yatra, causó polémica en redes sociales, luego de que en una entrevista revelara que iba a votar por el candidato del centro democrático Alfredo Ramos en Medellín.

Además de revelar su voto, contó que la decisión se da porque Ramos y su padre son buenos amigos y “siempre le ha gustado Uribe”.

En la entrevista también habló de la cercanía que mantiene con el expresidente Álvaro Uribe y con el presidente Iván Duque.

“Con Uribe me he hablado un par de veces. Con Duque he hablado muchas veces, tenemos una relación muy bacana”, dijo en la entrevista.

El cantante también reveló que nunca votaría por Gustavo Petro, líder de la ‘Colombia Humana’, debido a su afinidad política con el expresidente Álvaro Uribe.

Vea el video aquí: