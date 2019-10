“Me cogieron entre 25 y 30 puntos, al cirujano se le perdió la cuenta"

Andrés ‘Pecoso’ Correa, defensor de OnceCaldas, diálogo este viernes con El VBAR, de Caracol Radio, luego del impactante choque contra DanyRosero, jugador del Deportivo Cali, en la fecha 19 de la Liga Águila..

“Fue bastante impactante lo que sucedió, pero gracias a Dios todo se encuentra muy bien y vamos evolucionando”, afirmó el defensor del ‘blanco blanco’.

Ante la incógnita de saber si perdió el conocimiento, luego del golpe, Correa dijo, “yo recuerdo todo, escuche las voces de todos los muchachos que me rodeaban porque no pude abrir bien los ojos, por el tema de la sangre, porque fue mucha, pero me acuerdo de toda la jugada, del golpe, del mareo, que fue por el golpe tan fuerte pero siempre estuve consciente de todo”.

“Fue bastante abierta la herida, me cogieron entre 25 y 30 puntos, hasta a el cirujano plástico se le perdió la cuenta”, reveló ‘Pecoso’ en El VBAR, de Caracol Radio.

Finalmente, Correa expresó su gratitud por la atención recibida, tras el fuerte choque. “Quiero manifestar que si había ambulancia. Todo resultó muy bien y agradezco mucho la atención que recibí en Cali”.

