Consumo de barritas de frutas superó los 300 mil millones de pesos

Según estadísticas de venta realizadas por Euromonitor, la venta de barritas de frutas representó 330 mil millones de pesos en 2018, un 63% más que en 2013.

“Este crecimiento se ha dado principalmente en productos derivados de las frutas, de los snacks en barra y esto es importante decirlo porque nos muestra que el interés de las personas está cada vez más enfocado en alimentos más saludables”, explicó Isabelle Cardona nutricionista de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, aclaró que son alternativas de las más saludables, cuando no podemos acceder a una alimentación natural.

Por su parte la nutricionista y dietista Sandra Pérez, de la Universidad Javeriana, afirmó que este panorama no es tan positivo para la salud de los colombianos, “muchas de estas barritas tienen azúcar añadida, chocolate lo que nos provoca que nos comamos una y queramos seguir comprando. Como son tan pequeñas, no medimos su carga calórica y terminamos consumiendo más de lo debido”. Razón por la cual invitó a los ciudadanos a revisar los valores nutricionales de estos productos.

“Entonces debemos fijarnos que en la tabla que se encuentra en la parte trasera de los productos, el primer ingrediente que aparezca no sea glucosa sino frutos secos y que la cantidad de azúcar no sobrepase los 10 gr, si está en ese rango, se puede consumir de forma regular tipo 10 am y 4 pm”, recomendó Juan Pablo Hernández, médico experto en nutrición.