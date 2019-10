CNE dejó en firme la candidatura del uribismo a la Gobernación del Casanare

En época electoral es normal que se presenten todo tipo de ataques entre una campaña y otra y por esa razón el Consejo Nacional Electoral adelanta maratónicas jornadas para resolver solicitudes de revocatorias en contra de varios aspirantes.

El caso más reciente es del candidato a la gobernación de Casanare, Salomón Andrés Sanabria, sobre quien se decía estaba presuntamente inhabilitado por ser cuñado del actual gobernador de esa región del país, pero el organismo electoral negó las pretensiones y la aspiración del uribismo se mantiene para la contienda del domingo.

La solicitud de revocatoria buscaba declarar la nulidad del acto administrativo por el cual las directivas del partido Centro Democrático avalaron al candidato Sanabria Chacón como candidato único a la Gobernación de Casanare y de paso que se declarara la inhabilidad del aspirante y la imposibilidad de ocupar el cargo público de elección popular.

Sin embargo, en la resolución que expidió el CNE se afirma que “niegase la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Salomón Andrés Sanabria Chacón a la Gobernación de Casanare, avalado por el Centro Democrático para las elecciones del 27 de octubre de 2019, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo”.

El caso concreto es que el lazo familiar del candidato con el actual gobernador es en segundo grado y no habría inhabilidad para estar en la contienda y se negó que haya posibilidades de un caso de nepotismo.

Justamente en días pasados el gobernador Alirio Barrera, se refirió a este tema y manifestó que no son ciertas las afirmaciones de tener una red de cargos familiares. “No he creado ninguna red de cargos de familiares. De pronto hay personas, hasta donde tengan la capacidad y la ley permita, que están en algunos cargos, pero no conozco de todo lo que están hablando”, dijo al El Espectador.

Asimismo, la resolución del CNE negó las medidas cautelares que se solicitaron en este caso por considerar que no hay dudas jurídicas y en definitiva se mantiene la candidatura de Salomón Andrés Sanabria.

Con esta decisión del CNE el Centro Democrático aspira a conservar la Gobernación del Casanare, la única que lograron ganar en las pasadas elecciones regionales del 2015.