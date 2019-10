Gobierno reitera que este año no habrá Reforma Pensional

En medio de todos los rumores y posturas de los diferentes sectores políticos, el Gobierno reiteró una vez más que la Reforma Pensional no se presentará este año.

La ministra de trabajo Alicia Arango, indicó que los colombianos no deben creer en rumor sin fundamento ya que ese tema no se ha contemplado en este año. “A los sindicatos se les reiteró que la Reforma Pensional no se presentará en este año. Se hará el otro año y como lo ha dicho el presidente Duque, este tema debe pasar por la mesa de concertación de políticas laborales y salariales”.

Las declaraciones de la ministra se dieron justamente después de que instaló, en la Casa de Nariño, la mesa de concertación para la reparación colectiva del movimiento sindical.

“Hay mucho ruido que no tiene que ver con la realidad y en la mesa de concertación se deben tomar decisiones. El próximo martes se hará la primera reunión y ese día tocaremos varios temas como lo laboral, lo pensional, la violencia y otros tanto de mucho interés”, dijo la ministra.

Sin embargo la otra semana se reunirá la mesa de concertación para iniciar a tocar este tema que seguramente estará en la agenda legislativa del próximo año. “Las mesas para el tema pensional se han venido adelantando con los distintos sectores, pero se presentará el otro año”.

El ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, ya había manifestado que no habría Reforma Pensional pero el tema siguió tocándose en distintos sectores.