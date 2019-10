Algunas de las colaboraciones que ha realizado Shakira con otros artistas

Shakira ha sorprendido a sus seguidores con el remix de la exitosa canción ‘Tutu’ de Camilo Echeverry, por esto queremos recordar las colaboraciones que ha realizado la barranquillera con otros cantantes.

Shakira y Alejandro Sanz – ‘La Tortura’ en 2005

Shakira y Beyoncé – ‘Beautiful Liar’ en 2007

Shakira con Lil’ Wayne y Timbaland – ‘Give It up To Me’ 2009

Shakira y Pitbull – ‘Rabiosa’ en 2011

Shakira y Rihanna – ‘Can’t Remember To Forget You’ en 2014

Shakira y Maluma – ‘Clandestino’ en 2018

Shakira y Nicky Jam – ‘Perro fiel’ en 2017

Shakira y Carlos Vives – ‘La bicicleta’ en 2016

