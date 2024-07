Alcaldes del Atlántico se muestran en desacuerdo para firmar convenio de pago con Air-e

El primer acuerdo entre Superservicios, MinEnergía y Air-e es que en 10 días los alcaldes puedan firmar un convenio con la empresa de energía y, de no hacerlo, se sigue con las suspensiones del servicio anunciadas.

La primera razón por la cual los alcaldes están en desacuerdo en firmar dicho convenio, es que retirar el dinero del presupuesto municipal pondría en “jaque” las finanzas de varios municipios. Así lo dijo Jorge Reales Martínez, mandatario de Repelón.

“Es cierto que la situación financiera de la mayoría de municipios del departamento no está pasando por un buen momento. No hay claridad de las implicaciones que tendría para el patrimonio municipal este impacto que generaría firmar un convenio. Es unilateral lo que plantea Air-e y acondicionado a sus políticas como empresa privada y no pensando en la responsabilidad penal y jurídica que tenemos nosotros los mandatarios”, sostuvo.

Por otra parte, el alcalde de Piojó, Fernando Tejera, indicó que en conjunto con los demás mandatarios de los municipios pedirán que esta problemática sea tratada por las autoridades nacionales.

“Vamos a escalar esto a nivel nacional, donde buscamos tener un calado en los diferentes ministerios, ya que el tema sobrepasa las capacidades económicas y jurídicas que tenemos a la mano. Además, hemos estudiado el caso y hemos detectado que hay una vulneración a las comunidades”, dijo Tejera.

Recordemos que entre los otros acuerdos que se llegó con la empresa Air-e es que hasta el 5 de agosto quedan suspendidas las interrupciones de energía anunciadas, mientras tanto la compañía definirá por cada circuito y área energética, una mejora con evaluación semanal de recaudo los lunes.

No asistieron al debate

A pesar de las polémicas suspensiones de energía por la empresa Air-e, directivos no asistieron al debate de control político que se llevó en el concejo de Barranquilla. Por lo tanto, el cabildo creó una comisión accidental.

La ausencia de los directivos desató la indignación de los concejales, quienes recriminaron a la empresa por los cortes de energía que se habían anunciado.

La concejal Heydi Barrera sostuvo que “hoy Air-e terminó siendo un problema más grande que Electricaribe, porque solucionaron de forma el problema, pero de fondo sigue siendo el mismo y peor, y cada día que pasa tenemos un problema peor que la prestación del servicio”.

El debate era para que la empresa diera a conocer sobre las inversiones a la mejora de la calidad del servicio de los barranquilleros. Por los cortes anunciados y por las altas tarifas de energía. Es así como el cabildo creó una comisión accidental para darle seguimiento.

