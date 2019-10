“Extraditar a comandantes de ELN es un saludo a la bandera”: Oposición

Después de conocer la solicitud formal que hizo el canciller Carlos Holmes Trujillo, al gobierno cubano para extraditar a alias Pablo Beltrán y Aurelio Carbonell, comandantes del ELN que permanecen en la isla; varios sectores políticos reaccionaron a esa noticia.

El representante a la Cámara Germán Navas Talero, aseguró que le causa sorpresa que el Gobierno esté reconociendo que se firmaron unos protocolos para la llegada del ELN a Cuba y que se deben respetar.

“Es un ridículo más que hace el señor Carlos Holmes, porque los señores del ELN no están en Cuba de vacaciones, ellos llegaron allá porque se suponía que habría una negociación de paz. Esto le resta credibilidad a Colombia y cuando se necesita una mediación nadie va a creer en nuestro país”, dijo Navas.

Agregó que “ellos llegaron a Cuba a negociar y por eso estaban confiados, Cuba está cumpliendo lo que se pactó en unos protocolos, el señor Holmes debería estar en un circo y no en la Cancillería”.

Entre tanto el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, respondió a estas críticas y señaló que Cuba es un país que protege el terrorismo y que por esa razón los comandantes guerrilleros están tranquilos en la isla.

“Muy seguramente no los entregarán, pero eso no es disculpa para no pedirlos en extradición. Es un procedimiento diplomático entre países y además se debe decirle al mundo entero que allí permanecen terroristas”.

El legislador indicó que el canciller está en todo su derecho de hacer esta solicitud y sobre todo por los actos terroristas que han venido cometiendo los guerrilleros del ELN. “Varios de esos criminales permanecen en Venezuela y otros en Cuba, eso no se puede permitir porque desde allí planean sus acciones terroristas”.

A su turno el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, criticó la solicitud de extradición y señaló que el Gobierno debería cumplir los protocolos y posteriormente decidir cómo combatirá al ELN.

“El Gobierno ha querido enviar un mensaje político, pero el ejecutivo sabe que esta solicitud de extradición tiene un inconveniente y es que se hace una solicitud de unas personas que son firmantes de unos protocolos y eso quedó claro en caso de que se rompieran las negociaciones y Cuba está cumpliendo. Un Estado serio no debe violar la palabra empeñada, la isla no puede quedar sacrificada por haber sido sede y garante de la paz”.

Dijo que es una equivocación política y un saludo a la bandera sin efecto ya que se están poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas.

Desde el pasado mes de enero las negociaciones de paz con el ELN se suspendieron por el acto terrorista que cometieron en la Escuela General Santander en donde asesinaron a más de 20 policías.