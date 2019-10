Messi: "Pensé que Neymar se iría al Madrid si no venía al Barça"

El mercado de fichajes dejo una novela que a días de hoy no termina, a pesar de que la temporada ya empezó, el futuro de Neymar sigue siendo incierto, puesto que en PSG, los aficionados no lo quieren dentro del equipo; mucho se hablo de su regreso al Barcelona pero no se dio, su otro posible destino fue el Real Madrid, pero tampoco llegó.

Lionel Messi, capitán y máximo referente en la historia del equipo catalán fue sincero sobre su amigo Neymar y confesó: "Sinceramente pensé en un momento que tal y como está este mercado, si no venía a casa iba al Madrid, porque pensé que él tenía muchas ganas de salir o lo había manifestado, tenía ganas de un cambio. Realmente creía que Florentino y el Madrid harían algo para ficharlo"

El próximo mercado de pases tendrá la misma incógnita, ¿Volverá Neymar al Barcelona?