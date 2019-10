"No iré porque las bodas me asustan": Moure a Martín de Francisco

Más de uno quedó sorprendido con la noticia que el presentador y comentarista deportivo Martín de Francisco se casará por segunda vez. Sin embargo, no se reveló la identidad de su pareja. Recordemos que en el pasado había contraído nupcias con la actriz Verónica Orozco.

“Es una noticia triste, el novio de Colombia se nos casa. No iré porque las bodas me asustan, en cambio los velorios me gustan”, afirmó el presentador Santiago Moure en el segmento final del programa en el que la invitada fue Johana Bahamón.

En tono jocoso, Moure dijo que le quedará debiendo el regalo, y lo sumará al que no le dio en su matrimonio anterior.

En YouTube quedó registrado el momento en el que tienen esta conversación.