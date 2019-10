Se abre el debate: Cómo se dice en Colombia, ¿Crispeta o maíz pira?

Cómo se le debe decir a lo que en Estados Unidos se le llama 'pop corn', ¿Crispeta o maíz pira? El debate está abierto y hay muchas opiniones divididas, al menos en redes sociales.

En Twitter, por ejemplo, dicen que el nombre viene dependiendo de la región; por ejemplo, hay quienes dicen que en Cali le llaman 'crispetas', mientras que en Bogotá es 'maíz pira'.

Maíz pira es cuando aún no se han puesto a cocinar — humberto (@humberto109) October 5, 2019

Usuarios dicen que en la costa también le llaman crispeta, al igual que en Medellín. Tampoco faltó el tuitero que dijo que en Colombia se le dicen palomitas; lo cierto es que el anglicismo (palabra en inglés que es adaptada a otros idiomas) de 'pop corn' poco se usa y que está bien decir 'maíz pira' y 'crispeta'.

En Medellín, Colombia, las llamamos crispetas. — Ana Restrepo 🌊🇨🇴🇺🇸 (@ranitarestrepo) October 5, 2019

Le puede interesar: ¡Para alegrar el viernes! Hackean publicidad en México y ponen porno

De hecho, la palabra 'crispeta' no está registrada ante la RAE (Real Academia de la Lengua) y tampoco aparece en su diccionario; mientras que el término 'pira' significa hoguera. Es decir que el maíz que se vende como pira (para quemar en la 'hoguera') haría referencia al 'crudo' que venden en las tiendas.

Incluso la palabra 'crispeta' no aparece en el diccionario de la RAE no porque esté mal dicho, sino porque son términos propios de cada país. Por lo tanto decir maíz pira (cuando está crudo) y crispeta (cuando los granos se hayan reventado) es lo correcto.

En otras regiones como Perú, Argentina y Uruguay les llaman 'canchas', 'pochoclos' y 'pororós' respectivamente.