Tenso cruce de cartas en licitación del SENA

En el despacho del procurador general analizan dos cartas radicadas a propósito de la licitación pública que busca la contratación del integrador de servicios tecnológicos del Sena. Las misivas provienen de los únicos proponentes que continúan en lisa: la Unión Temporal Gestión Integral SENA UT GIS, conformada por COMCEL y Carvajal Tecnología y Servicios SAS, y Colombia Telecomunicaciones SA.

El lunes 23 de septiembre fue presentada la carta firmada por Hilda María Pardo Hasche, repr esentante de la UT GIS. En esta el consorcio hace una solicitud de intervención urgente, por presunta violación al derecho de igualdad como proponente, pues argumenta que tuvo acceso a las observaciones de la contraparte el día 20 de septiembre, mientras que el competidor tuvo acceso a las suyas desde el 17 de septiembre.

En la segunda carta, radicada hoy, Colombia Telecomunicaciones responde diciendo que ellos presentaron dentro de los plazos establecidos las observaciones, tanto al informe de evaluación preliminar como sobre los que considera sustanciales incumplimientos por la UT GIS.

El primer consorcio también había denunciado que Colombia Telecomunicaciones no cumpliría con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y se queja de que “no fue requerido por el SENA siquiera para subsanar requisitos que son fundamentales”. Ese proponente responde que no fue requerido a subsanar algunos temas específicos y asegura que no tienen nada que subsanar, con lo cual el SENA no realizó ninguna solicitud.

La UT GIS afirma también que se cometieron irregularidades por auto-certificaciones de los requisitos e impresoras que no cumplen con lo que necesita el SENA. Colombia Telecomunicaciones responde que nada de esto es cierto y que “todo corresponde a una cuestionable estrategia para amedrentar la entidad, con el fin de sacar provecho de la licitación que está en curso”. Por eso, el proponente le pide intervención a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de brindar garantías a los funcionarios para que se corresponda la adjudicación conforme a los cumplimientos.

Remata Colombia Telecomunicaciones calificando como “ligeras, temerarias y desleales” las denuncias del grupo que conforman Comcel y Carvajal y cuestiona porqué ese consorcio “no tuvo reparo en cuestionar aspectos neurálgicos del proceso, como supuesta insuficiencia del presupuesto, para luego, sin que el mismo fuera objeto de ajuste sustancial, terminar participando”.