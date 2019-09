¿Cómo llegó Taylor Swift a la fama?

Taylor Alison Swift es una de las artistas más reconocidas del momento a nivel mundial, pero para llegar a ser tan popular tuvo que pasar por varias cosas antes.

La cantante, de casi 30 años, desde muy pequeña se dio a la tarea de componer canciones. Asimismo, para la edad de 12 años tuvo la fortuna de que un artista de Wyomissing decidiera enseñarle a tocar guitarra. Estas dos cosas son las que motivaron a la artista para seguir el camino de la música.

Sin embargo, hasta que llegó a Nashville se enamoró del country y descubrió que disfrutaba cantar este tipo de música.

Swift decidida por ser toda una artista, lanzó su primer trabajo discográfico, con el cual lograría estar, a muy corta edad, en el puesto número uno en la lista Hot Country Songs.

Debido a que su nombre ya estaba comenzando a ser conocido, para el año 2009 gracias a su gran esfuerzo conquistó la música y con ‘Fearless’ no solo logró que su álbum fuera el más vendido en su país, sino que también ganó un total de cuatro Grammys.

Tres años más tarde lanzó la canción ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, con la cual pudo estar en el puesto número uno de una de las listas más importantes de Estados Unidos, Billboard Hot 100. Para este punto Swift había logrado uno de sus más grandes sueños de niña.

Pero sus logros como solista no terminan ahí, pues cada vez sus metas llegaban más lejos, para el 2014 logró ser la única artista que, estando en el puesto número uno de Billboard Hot 100, se superó a sí misma. Es decir, su canción ‘Blank Space’ que estaba en la posición número dos llegó al primer lugar superando a su otra canción ‘Shake It Off‘.

A partir de allí la talentosa Swift continúa siendo una de las cantantes preferidas del momento.