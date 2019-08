“Ni siquiera en los sueños dejo de buscar a mi hija desaparecida”

En abril de 2004 Paulina Mahecha volcó su vida entera a la búsqueda de su hija María Cristina Cobo Mahecha, torturada, violada, desmembrada y desaparecida por paramilitares en Guaviare, donde trabajó como enfermera después de graduarse de la Universidad de los Llanos. Desde entonces han pasado 15 años y tres meses de búsqueda, de trámites burocráticos, de investigaciones y pesquisas, de excesivos interrogantes y escasas respuestas, de inoperancias institucionales, de destellos de esperanza y de verdades a medias.

Paulina ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para armar el rompecabezas del caso de su hija. “He ido incluso a los lugares en los que se ha dicho que María Cristina fue enterrada y, con pala en mano, he recorrido kilómetros en busca de sus restos”, cuenta. Pero su proceso de búsqueda no acaba y la zozobra es permanente.

A Paulina le han dado diferentes versiones sobre lugar en el que su hija fue enterrada. Recientemente le dijeron que los restos de María Cristina fueron lanzados a un río, lo que hace aún más compleja la búsqueda.