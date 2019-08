La razón por la que Jessi Uribe se divorcia

Después de muchos rumores, Jessi Uribe decidió confirmar al medio de comunicación Vanguardia su ruptura con Sandra Barrios.



La noticia se dio a conocer cuando el artista prefirió dar la exclusiva a Vanguardia y aseguró que no hablará con ningún otro medio de comunicación. “Les cuento a ustedes porque soy de Bucaramanga y Vanguardia siempre me ha apoyado en mi carrera. No voy a dar detalles ni hablaré con otros medios de comunicación. Le quiero pedir a todos mis seguidores mucho respeto para mi familia y para mí. Es un momento difícil, pero mi familia siempre ha sido y será mi prioridad”, comentó el cantante.

Por el momento solo se sabe que Jessi vive en Bogotá por lo que le queda muy poco tiempo para descansar y estar con su familia. A sus 32 años, se ha convertido en uno de los artistas más contratados en Colombia, se estima que al mes tiene al rededor de 25 presentaciones.



“En realidad tengo poco tiempo para mí, estoy todos los días en diferentes ciudades cantando, y en el poco tiempo que me queda, siempre trato de correr a ver a mis hijos. Ellos son mi mayor bendición, siempre velaré por ellos y seguiré siendo un papá presente en sus vidas”, agregó.



Además, el artista compartió que se encuentra muy concentrado en su carrera, pues varias nominaciones, programas y presentaciones en lo que queda del año, entre ellas la nominación en los Latino Shows Awards como ‘Mejor Artista de Música Popular’, la preparación como jurado en el programa ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisón y la presentación del próximo 31 de agosto en Bogotá.



El artista concluyó con un mensaje de respeto para su círculo familiar, pues no están pasando por el mejor momento. “Yo solo pido respeto para toda mi familia y para mí. Es mi vida personal y en este momento estamos tratando de llevar este proceso de la mejor manera y trantando que no sea más doloroso y complicado de lo que ya puede ser. No voy a hablar con nadie más sobre este tema, es muy personal. Estoy enfocado en mi carreta artística”, finalizó en reconocido artista del género popular.