Messi sigue lesionado y no jugará contra el Betis

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, finamente no entró en la lista de convocados para el partido de este domingo contra el Real Betis, debido a que no recibió el alta médica.



Con una lesión en el sóleo de la pierna derecha, que se produjo el 5 de agosto, el argentino trabajó intensamente los últimos días para recibir el alta, debutar en la Liga y jugar los primeros minutos este curso, pero finalmente no pudo ser, después de que, incluso, en la sesión de preparatoria de esta tarde el argentino se ejerció al margen.

El entrenador barcelonista, Ernesto Valverde, fue muy prudente en la sala de prensa, cuando se reservó para después del entrenamiento para anunciar si Messi recibiría el alta, pero en cualquier caso lo que sí que dejó claro fue que no forzaría bajo ningún concepto al jugador.



La ausencia de Messi llega en un momento delicado que vive el equipo, porque este fin de semana el Barça sólo podrá contar con un delantero (Antoine Griezmann), ya que también están de baja por lesión Luis Suárez y Ousmane Dembélé.



Sin Messi, y con una delantera diezmada, el Barça competirá mañana contra el Betis en busca de la primera victoria de la temporada, tras caer en San Mamés (1-0).

Un tropiezo del Barça este domingo en el Camp Nou podría generar una presión excesiva sobre la directiva, que entraría en la última semana del mercado de transferencia de jugadores entre la espada y la pared, y debería decantarse si finalmente va a por Neymar o abandona este cuantioso traspaso.



Esta es la lista de convocados del FC Barcelona, en la que destaca la entrada del joven juvenil Ansu Fati (16 años) y el atacante del filial, Carles Pérez: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Rafinha, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Carles Pérez y Ansu Fati.



Quedan fuera de la convocatoria, por decisión técnica, Todibo, Wague y Aleñá; y por lesión, Suárez, Messi, Dembélé y Neto.