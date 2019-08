"Supermán" López: "Estoy muy feliz. Ha sido una contrarreloj complicada"

El colombiano Miguel Ángel López (Astana) se mostró "muy feliz" tras haber conseguido su primer jersey de líder en una gran prueba por etapas gracias a la victoria de su equipo en la contrarreloj inicial de la 74ª Vuelta a España en Torrevieja.



"Ha sido una contrarreloj complicada que tenía tramos de dificultad y era bastante técnica con algunos peligros y curvas a derecha e izquierda y un descenso rápido y peligroso, pero hemos estado concentrados y ha sido perfecto. Cuando la hemos reconocido la primera vez hemos ido todos con un poco de miedo", explicó.

"Hemos estado concentrados en cada parte cada compañero y ha sido perfecto", dijo.



López apuntó que en los primeros metros de la contrarreloj vivieron un momento de tensión porque "se me ha salido la cadena del plato, pero el equipo ha parado. Lo hemos hecho con calma y hemos podido superar ese momento".

El boyacense aseguró que en el equipo están "muy bien y súper-contentos, porque hemos hecho bien las cosas gracias al esfuerzo de cada compañero".



"Ahora toca disfrutar de cada momento que nos regala la Vuelta porque quedan veinte días", ha afirmado.



Sobre el hecho de haber sido él y no otro compañero el que cruzase la línea de meta en primer lugar comentó que no habían tomado ninguna decisión previamente y que "ha sido cosa del momento, he entrado segundo en la última curva a la izquierda tras Gorka Izagirre y me ha dejado hacer los últimos 150 metros".



"He preparado la Vuelta y el Giro como otros años. Vamos a ir como siempre con tranquilidad. No me preocupa porque detrás tengo un gran equipo que da la confianza que se necesita tener", aseguró.