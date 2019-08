Foo Fighters celebrará su visita a Colombia

La banda de rock, Foo Fighters, creada en 1994 en Seattle, Washington, por el baterista de Nirvana Dave Grohl, es considerada como una de las últimas grandes bandas estadounidenses de rock que existen en el planeta. Regresará por segunda vez a Bogotá, Colombia, el próximo 1 de octubre, para presentar su gran show en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Vea también: ¡Es oficial! 'Matrix 4' está en proceso de grabación

Entre el repertorio que tendremos el placer de escuchar en el concierto, estará su segundo álbum publicado The Colour and The Shape y el sexto, Echoes, Silence, Patience & Grace. Estos dos álbumes, lograron consolidarse como los más escuchados de la banda en Colombia hasta llegar a certificación platino, al acumular más de 100 millones de streams en plataformas digitales.

Foo Fighters está conformada por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee.