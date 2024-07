La alcaldía de Tunja si contrato al abogado a cambio de que retire la demanda

Tunja

Miguel Ángel Ruiz, exfuncionario de la Alcaldía de Tunja, ha denunciado presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas por la administración del alcalde Mikhail Krasnov. Según Ruiz, se realizaron contrataciones estratégicas para frenar investigaciones y demandas en contra del alcalde.

Ruiz afirmó que el alcalde contrató a Juan Sebastián Ramírez, quien había presentado una demanda de nulidad electoral en su contra, con el fin de influir en los resultados de las investigaciones. “Tengo evidencias de que me encargaron supervisar el contrato de Juan Sebastián Ramírez para que desistiera de la demanda”, señaló Ruiz.

El exfuncionario también presentó conversaciones con Luz Mila Acevedo, quien ha desempeñado funciones como directora y secretaria jurídica de contratación en la Alcaldía. En dichas conversaciones, Acevedo insistía en la necesidad de actuar rápidamente para que Ramírez desistiera de la medida cautelar. “Es evidente que se trataba de un intento de silenciarlo”, afirmó Ruiz.

Ruiz relató que, al ingresar al despacho, se encontró con Juan Sebastián Ramírez y fue encargado de supervisarlo para asegurarse de que retirara la demanda. “El alcalde ya estaba al tanto y me pidió que vigilara a Ramírez para que no continuara con la demanda, temían que no pudieran gobernar los cuatro años completos”, explicó Ruiz.

Además, Ruiz cuestionó las contrataciones actuales en Tunja y sugirió que se revisen para identificar posibles beneficios otorgados a ciertos concejales. “Se ha enviado información a la fiscalía y se han presentado derechos de petición para que respondan sobre estas contrataciones”, indicó.

Miguel Ángel Ruiz dejó claro que su motivación para revelar estos hechos no es una mala relación con el alcalde, sino un compromiso con la transparencia y la anticorrupción. “En campaña prometimos conectar Tunja con el mundo y mejorar la economía apoyando a los empresarios locales, pero ahora se están haciendo contrataciones con otras ciudades, incumpliendo nuestras promesas. Esto es conectar Tunja con la corrupción, y por eso me aparté”, concluyó Ruiz.

Mientras que por su parte el abogado Juan Sebastián Ramírez señalo que “El señor Miguel no es profesional, y por ende, no era asesor del alcalde. Además, existe el principio de presunción de inocencia que me cobija. A pesar de que a principios de marzo salió otra noticia con la misma circunstancia, hasta el día de hoy no hay fallo judicial en donde se haya desvirtuado mi presunción de inocencia en alguna situación con características de tipo penal. En ese sentido, simplemente consideraré lo que estoy diciendo. Revisaré si también lo denuncio, pues parece que ya tiene una denuncia en la alcaldía por una situación que es de público conocimiento”, dijo.