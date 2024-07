Con bloqueos temporales en las vías, taxistas en Armenia participaron del paro nacional

ARMENIA

A pesar de los problemas de movilidad que se presentaron desde las 6 de la mañana hasta las cuatro de la tarde en diferentes intersecciones viales en Armenia debido al plan tortuga de los taxistas que participaron del paro nacional, las autoridades no reportaron hechos que lamentar durante la jornada de protesta.

Los puntos con los mayores traumatismos en la movilidad fue la glorieta Malibú al sur de la ciudad donde se presentaron trancones de los vehículos que llegaban de La Tebaida, el Valle del Cauca y el sur del Quindío por los cierres temporales de los taxistas.

El segundo punto fue la glorieta de bomberos al norte de Armenia donde también hubo problemas en la movilidad por los bloqueos temporales de los taxistas que alteraron el tránsito entre el norte y el sur de la ciudad.

Los otros dos puntos fueron el sector del parque de Los fundadores al norte y los puentes de la cejita en la calle 26 entre carreras 18 y 19 en las horas de la tarde que provocaron gran congestión vehicular.

Los ciudadanos se quejaron porque muchos perdieron sus citas médicas, exámenes, y otros procedimientos, y otros porque no cumplieron con el horario laboral.

Armando López uno de los líderes taxistas explicó las razones del paro “esta es una manera de protestar y hacernos sentir del gobierno, porque en realidad nos tienen perjudicados con esas plataformas y ahora se vienen algo más delicado para nosotros como taxistas y como dueños de propietarios de taxis en todo Colombia lo más importante es que nosotros queremos que la gente se dé cuenta de los problemas en realidad que tenemos nosotros. Nosotros trabajamos día y noche, sino para darle rendimiento y darle satisfacción a la ciudadanía, que necesita un transporte público que se pueda prestar con todas las garantías para para todos los colombianos.

Y agregó “Nosotros estamos aquí haciendo una protesta más que todo para para que vamos en contra como dije antes de todas las leyes del gobierno, lo que los que lo que se nos viene encima con las plataformas, el moto ratón porque hay mucho transporte informal en Armenia estamos copados de informales de carros piratas, en realidad no estamos haciendo dinero suficiente como para mantener las familias, los conductoras asalariados se ven a gatas para producir la plata para el patrón y para ellos para poder comprar las cosas que necesaria en la casa.

Nosotros no estamos bloqueando la ciudad.

Estamos haciendo un plan tortuga. Estamos parando cada cinco minutos cada siete minutos y dejamos que el transporte en ninguna parte de la ciudad estamos bloqueando totalmente algo más. No lo estamos atacando a nadie. Estamos dejando que la gente circule normalmente, sí o no estamos haciendo una manera de protesta para que la gente se dé cuenta en realidad, que sienta que nosotros existimos

Plataformas y mototaxismo

no se toman medidas drásticas contra eso, el del gobierno no decide nada, no hace nada sí o no, no se decide si prohibirla, es decir, estamos en un limbo, no sabemos qué va a pasar y el mismo pasa con el tema del mototaxismo., porque el Gobierno quiere aprobar el mototaxismo en Colombia quiere que las motos trabajen como si fueran servicio público y eso es algo que no se puede permitir, porque nosotros tenemos una inversión, aquí tanto los dueños de los carros como los conductores todo el mundo tienen que trabajar.

Subsidios de la gasolina, gobierno no cumplió

El gobierno lo que dijo fue que el subsidio iba a ser para los conductores que no tuvieran Sisbén y cuéntenme una cosa, que conductor no va a tener Sisbén si para tener una tarjeta de control, para la Seguridad Social para las planillas de viaje ocasional debemos tener Sisbén y en realidad los gobiernos nos crean otros huevos cree que nosotros vamos a creer el cuento de que el que tenga ese subsidio no es para ninguno

Prestamos un mejor servicio

Armando López líder taxista añadió " le voy a contar una cosa Armenia en la ciudad donde el parque automotor de los más nuevos de Colombia, aquí usted carros viejos no encuentra, aquí son contaditos los carros que están viejos y eso que están en muy buen estado está muy bien buen mantenimiento, y nos hemos esmerado nosotros mire a medida a medio de empresa no van capacitado, nosotros cada mes vamos una vez al Parador de taxis, nos dictan unas clases, nos enseñan primeros auxilios, nos enseñan comportamiento con el cliente, siempre hemos venido aprendiendo muchas cosas y nunca nos rehusamos a participar de los programas, entonces nosotros hemos tratado de mejorarlo y siempre entre nosotros decimos hay que darle buen servicio al cliente, hay que tratar de que el cliente esté contento.

Llamado al gobierno

El llamado al gobierno es que no escuchen, que se den cuenta en realidad, la problemática que nosotros tenemos es que es muy difícil para nosotros, y una política del gobierno puede afectarlo y puede dejarlo sin trabajo, eso es lo que pedimos.

