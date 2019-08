Este es el motivo por el que algunas mujeres se quedan solas

De acuerdo a un estudio compartido por el Journal of Personality and Social Psychology, muchas mujeres se quedan solas debido a que la honestidad a cabalidad provoca que una posible pareja no las vea tan atractivas.

La sinceridad desmedida puede no gustarle a algunas personas, ya que, en ocasiones, sin intención alguna, se puede terminar lastimando al otro. Por lo cual, pareciera que la mujer al ser supremamente honesta no le interesara los sentimientos de la otra persona. Aquello, según estudios, puede tomarse como una actitud negativa en el entorno social.

Esta característica, que es tomada como negativa, no solo se observa cuando una mujer quiere decir la verdad en momentos serios, sino también cuando realiza bromas o humor negro que implican sinceridad.

Por lo cual, según el estudio, estas mujeres se ven rodeadas de un menor número de personas y a su vez con pocas posibilidades de encontrar pareja.

En medio de la investigación, realizada por Kai Chi Yam y Christopher Barnes de la Universidad de Whashington en Seattle, le pidieron a cien personas que analizaran las bromas y la honestidad de los otros. Los investigadores encontraron que los más sinceros tienen menos sentido del humor.

Pese a que, según el estudio, la mayoría de las veces la sinceridad de una mujer es tomada de mala manera, en algunas ocasiones no es así. La diferencia radica cuando ellas son honestas de tal manera que no lastiman al otro, es decir que, emplean la verdad como forma de preocupación por el otro.

A su vez, puede ser tomada la sinceridad como un atractivo, en tanto que estas mujeres aceptarán siempre sus errores a su pareja, antes que ellos busquen señalarlas.

