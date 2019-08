Soprano española asegura que Plácido Domingo no ha acosado ninguna mujer

Ainhoa Arteta es una soprano española y quien ha tenido una larga relación amistosa con Plácido Domingo, recientemente acusado de abusar sexualmente a nueve mujeres en los años 80.

Sobre este tema, Arteta dijo que el artista "fue un caballero siempre, un señor al que le pueden gustar las mujeres pero ¿qué hay de malo en esto? ¿A cuántos hombres le gustan las mujeres?".

Cabe recordar que recientemente el compositor fue denunciado por nueve mujeres, ocho de ellas bailarinas y una cantante, por acoso sexual. La única que ha revelado su nombre es Patricia Wulf, pero Arteta dice que no la conoce y no quiere dudar "que a esta señora le haya tocado una pierna y le haya parecido un horror", con respecto a la denuncia por presunto abuso.

La soprano también aclaró que no ha tenido un vínculo más allá del amistoso con el cantante: "De mí incluso se dijo que me acostaba con él: que vengan y lo comprueben, porque jamás en la vida he tenido una relación con Domingo".

Finalmente, la artista resaltó las virtudes de Domingo, de quien afirma que "no he visto a nadie con tanta amabilidad, se acuerda del nombre de la madre de la peluquera, es un hombre entrañable y se hace querer".