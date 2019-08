Falcao: "El fútbol de Turquía me seduce"

Radamel Falcao estuvo en entrevista en Mónaco con El Pulso del Fútbol, donde hablo sobre varios temas, desde lo más personal hasta su futuro deportivo en el momento y en un futuro más lejano, además de reiterar en su deseo de poder jugar en el fútbol profesional colombiano defendiendo la camisa de Millonarios.

Sobre su vida personal:

Falcao fue consultado sobre los idiomas que habla, y de la misma manera en qué idioma le gustaría responder la entrevista:

"El idioma que más me ha costado es el inglés, el francés se me fue facilitando con el paso del tiempo, hay mucha similitud con el español. La pronunciación y la escritura me cuesta."

"Miami es una ciudad muy cómoda para vivir, nos gusta la idea de ir a vivir allá. También vivir en Argentina sería algo especial"

Sobre jugar en Millonarios:

Ya es un hecho que ha confirmado Falcao en varias oportunidades que jugar en Millonarios es uno de sus sueños:

"Todos saben que soy hincha de Millonarios, antes de jugar en River Plate estuve cerca de debutar, pero no se dio. Ahora la situación es distinta porque no decido por mí, decido también por 4 mujeres más"

Sobre los recientes triunfos internacionales:

Wimbledon y el Tour han sido dos campeonatos que le han dado un prestigio enorme al país, al respecto el 'Tigre' dijo:

"Son muchos los deportistas que han dejado el nombre de Colombia en alto, no solo Egan Bernal, también lo que ha hecho Nairo, Rigoberto, Superman o también lo que hizo Cabal y Farah recién"





Sobre su futuro:

Aún no cierra el mercado de pases y se sigue hablando sobre el que podría ser su futuro equipo, China, MLS o Turquía, ¿qué seduce más a Falcao?

"La manera en la que se vive el fútbol en Turquía me parece impresionante, me emociona, me excita ver la manera en que lo viven"

De esta manera se puede confirmar el rumor que acerca a Falcao a Galatasaray, pronto veremos al 'Tigre' lejos de Mónaco.

Sobre sus antiguos equipos:

"Veo a mis equipos y les hago fuerza, sin embargo, debo ser políticamente correcto, no puedo decir si apoyo más a uno que al otro"

Sobre la selección Colombia:

"No puedo negar que estamos sedientos de un título con la selección, esta generación tiene jugadores para ganar, seguiremos luchando"