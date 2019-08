Una orangután y una chimpancé ya han tenido hábeas corpus

La Corte Constitucional escuchó a expertos internacionales sobre si los animales deben ser sujetos de derechos y varios coinciden en que si se reconocen como seres sintientes se debe entender que debe haber un respeto por ellos. Sin embargo, también explicaron que otorgar un hábeas corpus, (es decir la libertad) en este caso, al oso ‘Chucho’, no implica un compromiso con una posición radical ambientalista.

Paula Casal, profesora de la Universidad Pompeu Fabra, señala que, “el hábeas corpus tiene que ver con el derecho a la libertad de aquellos individuos que no son todos los animales, sino algunos animales que tienen interés en la libertad, mientras que el vegetarianismo tiene que ver con el derecho a la vida que algunos creen se debe aplicar a todos los animales”, por lo que concluye que, “no hay ninguna contradicción en aceptar un hábeas corpus sin comprometerse con ello con ninguna postura animalista radical”.

La profesora criticó además la postura de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla y la de algunos expertos en conservación de osos andinos que afirmaron que no hay a dónde llevarlo: “A mí francamente me resulta muy difícil creer que en un país tan grande como Colombia no existe un lugar mejor donde pueda estar Chucho que un Zoo sometido a personas que han defendido públicamente estar opuestos a los derechos de los animales, incluso, se niegan a llamarlo por su propio nombre”.

Y es que en el mundo esta situación ya se dio. Una orangután llamada Sandra y una chimpancé llamada Cecilia fueron beneficiadas con hábeas corpus en Argentina y por ello Nadia Espina, directora del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, pidió tener en cuenta estos casos y responder a la duda de si realmente ‘Chucho’ no está sufriendo al estar encerrado, soportando un clima que no es propio de su hábitat y expuesto a personas.

En esa misma línea, el director de The Non-human Rights Project, Steven M. Wise considera que la Corte puede reconocer que ‘Chucho’ es una persona jurídica titulada al derecho legal fundamental de la libertad corporal protegida por el habeas corpus sin que comprometerse a reconocer necesariamente que tenga otro derecho legal, entre otras cosas, porque, “persona nunca ha sido sinónimo de ser humano”.

Mientras tanto, el representante a la Cámara Juan Carlos Lozada, defendió la posibilidad de que una persona utilice los mecanismos legales para defender a los seres sintientes y pidió seguir avanzando en la protección de los animales.

“Creo que esta audiencia y la decisión final que de ella se derive es una oportunidad histórica para reconocer que los animales en sí mismo ostentan derechos y que estos derechos son objeto de protección a través de las acciones constitucionales y legales existentes, estamos en un momento histórico que el planeta es compartido y que es nuestro deber proteger todas las formas de vida”, dijo.