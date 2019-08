Partido Liberal busca que fumigación con glifosato sea la última opción

Fue radicado un proyecto de Ley de iniciativa del representante a la Cámara Carlos Ardila, del Partido Liberal, que busca regular la aspersión aérea de sustancias tóxicas en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Se trata de un proyecto de 10 artículos en el que se propone ajustar este método a los mandatos del Derecho Internacional Humanitario, para ello se establecen varios requisitos como que la aspersión aérea sea la última opción de erradicación, debe existir una necesidad militar o policial de realizar la operación y que sea imposible usar otros métodos menos dañinos.

“Estamos recopilando todo lo que dice la Corte Constitucional desde el año 2017, los seis parámetros que fijó, las razones en las que se pueden usar y lo que debe probar el Gobierno antes de empezar hacer lo mismo, que se tiene que hacer estudio de impacto del medio ambiente, se tiene que hacer estudios de impacto a la salud humana, se tiene que probar que no existe un mecanismo distinto a la aspersión del glifosato vía aérea, tenemos que probar también que se hagan las consultas previas”, afirmó el representante Ardila.

Por otro lado, este proyecto, que no busca prohibir sino regular, y que no hace referencia al glifosato en particular sino a cualquier sustancia tóxica, exige también que el método debe ser autorizado anualmente mediante ley ordinaria expedida por el Congreso de la República.