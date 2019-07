Desempleo a control político en el Senado

Luego de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestara en que el Gobierno desconoce las causas y tampoco sabe qué hacer para enfrentar el desempleo en el país, el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical anunció un debate de control político para revisar el tema.

Por esa razón el legislador presentará ante la Comisión Séptima del Senado de la citación a los ministros de Hacienda, de Trabajo Alicia Arango, de Comercio y Relaciones Exteriores, José Manuel Restrepo y otros funcionarios para que rindan cuentas por el aumento de la tasa de desempleo, que para el mes de mayo se ubicó en 10,5%.

“Genera preocupación la información del ministro de Hacienda de no conocer las causas del desempleo en Colombia. Si no se conocen esas causas, pues no se tendrá la posibilidad de establecer plan de choque para contrarrestar ese desempleo que afecta directamente a las familias colombianas”, dijo Motoa.

El legislador insistió en que es necesario conocer el impacto que han tenido medidas como los incentivos tributarios para fomentar el empleo juvenil. Asimismo, se intentará establecer qué está haciendo el Gobierno frente a la informalidad, a las plataformas tecnológicas y si la migración venezolana es o no un factor que está incidiendo en el deterioro del mercado laboral.

“Realizaremos un análisis serio, detenido y concreto. Este debe ser un asunto prioritario para el Gobierno Nacional y para todo el país”.

Según el Gobierno el porcentaje de informalidad a abril de este año está en 63,7%.