Red de padres reunió 13.500 firmas para sacar comida chatarra de colegios

En un comunicado, las organizaciones RedPapaz, Fian Colombia, Cajar y Educar consumidores anunciaron que tienen en su poder más de 13.500 firmas recogidas por ellos mismos y que serán entregadas a la Secretaría de Educación distrital para que prohíban la comercialización de productos como paquetes, bebidas azucaradas, y productos procesados en los planteles educativos de Bogotá.

Asimismo, anunciaron una manifestación frente al edificio de la entidad para que haga de manera inmediata la prohibición de la comercialización de estos productos.

Los motivos por los cuales hacen estas exigencias son varios; uno de ellos es porque el gobierno les ha abierto las puertas a las industrias para que vendan sus productos con alto contenido de grasas saturadas, trans, sal o azúcar; según los colectivos, estos alimentos han desplazado a otros más sanos para los niños, como las frutas, que son de poca comercialización en las tiendas escolares.

Otra de las razones, es que un informe hecho por Dejusticia arrojó que la Resolución 2092 de 2015 "Por la cual se establecen directrices para el funcionamiento de la Tienda Escolar de los Colegios Oficiales del Distrito Capital" no se está cumpliendo y no pueden esperar una eliminación progresiva de la 'comida chatarra' que tarda 8 años; "No podemos esperar este tiempo para tomar medidas de prevención de la obesidad infantil y enfermedades crónicas no transmisibles adquiridas en edades tempranas por malos hábitos alimentarios", explican las organizaciones.

Finalmente argumentan que, según la Encuesta Nacional se Situación Nutricional, en 2010 1 de cada 6 niños entre los 5 y 12 años tenía sobrepeso, mientras que actualmente es 1 de cada 4.

La petición ante la secretaría de Educación se llevará a cabo el jueves 25 a las 12 del día. Allí planearán un recorrido artístico e informativo "por los derechos de los niños y las niñas", explica el comunicado.