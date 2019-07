Cerezo, sobre James: “No te puedo decir si va a venir porque no lo sé”

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, habló recientemente con medios locales sobre varios temas, principalmente de lo que será la nueva temporada del Atlético y el mercado de fichajes, en referencia al colombiano James Rodríguez dijo lo siguiente:

“En estos momentos, no lo sé. James es un buen jugador y al Atlético siempre le interesan los buenos jugadores. Pero no puedo decir si va a venir porque no lo sé” expresó Cerezo en entrevista con MARCA.

¿James nuevamente en los planes del Real Madrid tras la lesión de Asensio?

Las declaraciones del presidente siguen dejando en un limbo el futuro de James y parece indicar que la decisión será netamente de él. El mercado de pases se cierra el 6 de agosto, queda poco tiempo para que el volante de la selección Colombia confirme su futuro.

Ahora James tiene una nueva duda, con la reciente lesión de Marco Asensio, que se perderá al menos 6 meses de temporada, el colombiano debe tomar una decisión sobre su futuro, por ahora, James no parece que se vaya alejar de Madrid, la pregunta es: ¿en qué equipo de Madrid jugará? ¿Atlético o Real?