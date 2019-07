Ice On Fire: la lucha de Leonardo DiCaprio contra el cambio climático

Producido y narrado por Leonardo DiCaprio, Hielo En Llamas es un documental revelador que se centra en soluciones nunca antes vistas, diseñadas para frenar nuestra creciente crisis ambiental, yendo más allá de la narrativa actual del cambio climático.

Vea también: Bad Bunny anuncia su retiro temporal de la música

Once años después de la primera colaboración de la directora Leila Conners con DiCaprio en The 11th Hour, que enfatizaba los problemas del cambio climático, Hielo En Llamas se centra en la investigación de vanguardia de la ciencia del clima de hoy en día, y las innovaciones destinadas a reducir el carbono en la atmósfera – lo que podría allanar el camino para una reducción en el aumento de la temperatura global y beneficiar a los sistemas de vida del planeta. Si bien gran parte del enfoque político y económico ha estado en el sector energético, la película señala que la reducción (sacar el CO2 de la atmósfera y los océanos y retenerlo bajo tierra) es quizás una solución esperanzadora para mitigar el cambio climático.