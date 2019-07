Cemex evitó demanda en EE.UU. por supuestos sobornos

La juez Valerie Caprone, del Distrito Sur de Nueva York, dijo que no considera válida la demanda a nombre de los inversionistas de Cemex en contra del presidente de la compañía, Fernando González Olivieri y el gerente financiero de la empresa José Antonio González.

La demanda en Estados Unidos plantea que Cemex Colombia viola leyes de la comisión de activos de ese país porque habría encubierto un sistema de sobornos al hacer pagos a funcionarios del gobierno colombiano para poder seguir construyendo la planta de producción de Maceo y operando una mina que estaba en un predio en proceso de expropiación.

Agrega además que ha pagado coimas para reabrir la mina y comprar silencios para mantener su producción.

La demanda se basa en testimonios de testigos confidenciales que dicen que eso es prueba de “una cultura y un esquema de corrupción” que Cemex fomentó en Colombia.

Los pagos terminaron con la renuncia de varios funcionarios en la empresa por no respetar las reglas internas y que fue investigada en su momento por la comisión de activos de Estados Unidos.

Sin embargo, la juez dice que las pruebas entregadas por los demandantes no son suficientes y no superan el nivel de especulación porque no ayudan a comprobar la demanda.

Así entonces los demandantes tendrán hasta el 1 de agosto para presentar una nueva demanda con pruebas válidas y la defensa tendrá hasta 15 de Septiembre para responder.

