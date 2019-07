¡Impresionante! Hallan submarino con más radiación que la de Chernobyl

Científicos noruegos realizaron un hallazgo tan impresionante como temerario: se trata de un submarino que está hundido en el mar de Barents, en el océano ártico, desde 1989 y que expulsa un nivel de radiación 100.000 veces más de lo normal, comparándola incluso con la presente en Chernobyl.

El sumergible soviético expele tal nivel de radiación debido a que en su interior llevaba dos reactores y cabezas de torpedo nucleares.

Fue hallado gracias a muestras tomadas por investigadores en tuberías cercanas al artefacto; estas arrojaron como resultado un alto nivel de radiación, preocupando a los investigadores y trabajadores de esta zona del mar considerada como la de mayor actividad pesquera en el mundo.

Sin embargo y según los mismos investigadores, el hábitat marino no se halla afectado por la radiación de este submarino pues aún no lo ha contaminado: "En todo caso, en la profundidad que se encuentra este submarino, la radiación se diluye aproximadamente 10 veces, lo que puede bajar un poco la preocupación”, explica la líder de la investigación; aun así no deja de preocuparlos por un futuro aumento de los niveles de radiactividad y, posteriormente, una afectación del ecosistema.