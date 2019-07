El mejor bartender World Class de Colombia 2019

Yeferson es bogotano y se desempeña actualmente como bartender del bar Alquímico de Cartagena, junto a Miguel Mora, quien resultó el segundo en el torneo. El tercer puesto fue para Leonardo Figueroa, del grupo Sin Mente, en Medellín.

La elección se realizó después de una semana de intensos retos donde fueron medidos en su creatividad, balance, técnica, velocidad, por un grupo de jurados globales, como el bartender japonés Hidetsugu Ueno, mejor bartender del mundo Tales of Cocktails 2016 y dueño del bar en Kyoto High Five, los mexicanos Marco Dorantes, ganador de World Class México 2018, y Adrián Borgaro, Embajador de Tanqueray Gin, y Paulo Figuereido, Embajador Global de Ketel One Vodka.

Entre los jurados que viven en Colombia se destacaron el chef español Koldo Miranda, el fotógrafo de moda Juan Moore, El Chef alejandro Cuellar y reconocidos periodistas gastronómicos del país.

Por primera vez, el ganador de World Class Colombia 2019 recibió también el título de representante de marca país, entregado porAlejandro Gaviria, de PROCOLOMBIA, en la ceremonia de premiación que se llevó a cabo en el marco del Cocktail Village, un espacio para celebrar la coctelería, el maridaje y la creatividad del sector de la hospitalidad, en el Parque del Chicó.