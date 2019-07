Game of Thrones tendrá una precuela, sí, pero ¿Cuáles serán sus detalles?

George R.R. Martin reveló varios pormenores que tendrá la nueva serie que se está grabando en Irlanda y que será transmitida por HBO.

Dijo que la trama acontecerá 5000 años antes de Juego de Tronos, época en la cual no existirán los Lannisters, según él; además explicó que el continente de Westeros estaría dividido en hasta 100 reinos diferentes: "si vamos más allá hay nueve y doce reinos, y aún más allá entonces se llega al momento en el que había cien".

Lea también: George RR Martin habla sobre el final del libro de Game of Thrones

Sobre el nombre, R.R. Martin no tiene un nombre definido para la producción, aunque no descarta bautizarla como 'The Longest Night', que tiene relación con el tercer capítulo de la octava temporada llamado 'The Long Night'.

En cuanto al elenco, no reveló quiénes harán parte del mismo, aunque ya es sabido que contará con actores como Jamie Campbell Bower, Ivanno Jeremiah Josh Whitehouse,