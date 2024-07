¿Continúa subiendo? Precio café HOY 22 de julio: valor oficial FNC carga de 125 kg

Al ser uno de los productos más consumidos en el país y fuera de él, el precio del café es del interés de miles de personas que trabajan con este o que lo consumen en su día a día. Por eso, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ofrece a todos los cafeteros la garantía de compra, mediante la publicación de un precio base de mercado.

Dicho costo se calcula de acuerdo con la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano, según explican en su portal web.

Precio café HOY 22 de julio

Luego de que la semana pasada cerrara el precio de la carga de café de 125 km por debajo del 1.900.000, este lunes 22 de julio volvió al alza, quedando en un precio total de $1.915.000 COP.

El precio externo con cierre de contrato C New York quedó en 243.05 US Cent/ Lb.

Desde abril, el precio de la referencia interna de café presentó un aumento significativo, pasando de $1′477.000 a $1′630.000, convirtiéndose en el más alto desde junio de 2023, el cual ya fue superado como se mencionó anteriormente.

En su momento, la FNC explicó que la razón principal es la escasa oferta de café Robusta en el mercado, especialmente por parte de Vietnam, principal exportador mundial de este tipo de café.

¿Cuáles son los factores definen el precio del café?

Desde la Federación Nacional del Café explican las tres variables claves:

1. Contrato C:

Es el contrato de futuros, que se negocian en New York desde 1882, cuyo valor es usado como referencia para el precio internacional del café de Colombia y de otros suaves.

2. Prima de calidad:

Es el valor adicional que le pagan al Café de Colombia por su calidad, reputación y disponibilidad. Con este se reconoce la calidad, reputación y disponibilidad. También, fluctúa dependiendo de la oferta y la demanda.

3. Tasa de cambio:

Es la cantidad de pesos colombianos que se pagan por cada dólar norteamericano.

Teniendo en cuenta esto, el precio interno del café pergamino se calcula de la siguiente forma:

*El excelso se calcula a partir del precio de venta en el mercado internacional, es decir, con la siguiente operación: (precio contrato C de la Bolsa de Nueva York) + (prima del café de Colombia) – (contribución cafetera) – (costos y gastos) x (tasa de cambio).

Según la OIC, los cafés suaves colombianos y los otros suaves aumentaron un 15,0 % y un 14,8 %, alcanzando 241,80 y 239,73 centavos de dólar/libra, respectivamente, en abril de 2024. Algo que impacta positivamente el precio interno de referencia.

¿Cómo aprovechar todo el café?

Además de las diversas preparaciones que permite el café, otra de las cosas que se puede aprovechar es el ‘cuncho’, el residuo que deja el café luego de prepararse en sus diferentes métodos.

Esto se puede convertir en un fertilizante de plantas, en material artístico, vaso biodegradable o hasta en materias primas para las industrias de Plásticos, Construcción, Agricultura, Textil, Marroquinería, Cauchos y Asfaltos.