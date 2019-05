George RR Martin habla sobre el final del libro de Game of Thrones

George RR Martin, creador de "A Song of Ice and Fire", rompió silencio y habló sobre el final del libro que inspiró a Game of Thrones.

El autor compartió que tiene varios sentimientos tras ver el final de la serie en televisión, y afirmó que su historia estará lista pronto.

Sin embargo, George precisó que los libros son un mundo distinto a las pantallas, por lo que siempre habrán más personajes y detalles que no aparecieron en la serie, ente otras cosas desenlaces inesperados.

"Los vientos del invierno" es la sexta entrega que tanto esperan los fanáticos de este mundo épico, como parte de un plan de siete tomos.